Príncipes William e Harry abrem palácio para festa de ‘Star Wars’

Nesta terça-feira, a realeza britânica se misturou a astros e estrelas de Hollywood para o lançamento de Star Wars: Os Últimos Jedi. Em Londres, os príncipes William e Harry compareceram à première do filme no Royal Albert Hall, casa de espetáculos para 6.000 pessoas. Depois, eles abriram as portas do Palácio de Kensington para o elenco e promoveram uma festa de gala.

Entre os convidados, estavam Daisy Ridley (a protagonista Rey), John Boyega (que interpreta Finn), Adam Driver ( o vilão Kylo Ren), Domhall Gleeson (general Hux) e Gwendoline Christie (capitã Phasma). Além deles, outro ator presente, que nada tem a ver com a produção, foi Andrew Garfield (o ex-Homem-Aranha). Laura Dern, que aparece como a vice-almirante Amilyn Holdo, foi uma das que mais registraram o evento, publicando várias fotos em sua conta no Instagram.

A festança ocorreu na seção pública do palácio, em geral destinada a eventos de caridade, o que levantou questionamentos e obrigou um porta-voz a explicar que os príncipes não eram responsáveis pelos custos e nem haviam comparecido ao salão. Ninguém explicou quem estava por trás da organização.

Love them!!!! @johnboyega #daisyridley #thelastjedi A post shared by @lauradern on Dec 12, 2017 at 12:19pm PST

The DIVINE Captain Phasma #gwendolinechristie #thelastjedi A post shared by @lauradern on Dec 12, 2017 at 1:13pm PST

No tapete vermelho, os príncipes ficaram impressionados com a fileira de Stormtroopers ao longo do tapete vermelho e foram presenteados pela Disney com dois elmos brancos da antiga tropa do vilão Darth Vadder. Eles também brincaram com o robozinho BB-8 e não esconderam sua alegria ao conhecer seu ídolo de infância, o jedi Luke Skywalker, na persona do ator Mark Hamill.



Além de fãs da saga, há rumores de que William e Harry até fazem uma participação especial em Os Últimos Jedi, debaixo dos capacetes de dois Stormtroopers. Em abril de 2016, eles foram ao Pinewood Studios, na região metropolitana de Londres, onde foram rodadas cenas deste Episódio 8. Tiraram fotos com o elenco e conheceram figurinos e objetos de cena.