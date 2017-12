Príncipe Harry sobre Natal com Meghan: ‘Família que ela não teve’

Enquanto muitos reclamam do inevitável jantar em família no Natal, Meghan Markle, ao que parece, adorou seus novos parentes. Em entrevista ao programa Today, da Radio 4, no Reino Unido, príncipe Harry foi questionado sobre as festividades de fim de ano com a noiva. Ele afirmou que Meghan teve um momento “incrível” e que tinha se misturado bem entre a realeza.

“Foi um momento incrível com meu irmão e minha cunhada, brincando com as crianças. O Natal foi fantástico”, disse o príncipe, antes de responder se teve que explicar muitas tradições à noiva. “Sim, muitas. Acho que temos uma das maiores famílias que eu conheço. E toda família é complexa. Mas ela foi ótima. Ela se enturmou bem. Creio que esta é a família que ela nunca teve.”

Ao contrário de Harry, Meghan não costumava ostentar uma grande família em volta da mesa de Natal. Sua mãe, Doria Radlan, e o pai, Thomas Markle Sr, se divorciaram em 1987. A relação entre Meghan e o pai é distante, tanto que ele ainda não conheceu o futuro genro. Segundo o site do jornal Daily Mail, Markle Sr planeja levar a filha ao altar na cerimônia marcada para 19 de maio de 2018.