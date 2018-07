Príncipe Harry e Meghan visitam homenagem a Nelson Mandela em Londres

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, visitaram uma exposição em comemoração dos 100 anos de nascimento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela nesta terça-feira, em Londres. O duque e a duquesa de Sussex encontraram amigos e familiares do ativista antiapartheid que morreu em 2013, inclusive sua neta, Zamaswazi Dlamini-Mandela.

Eles também conversaram com Andrew Mlangeni, de 92 anos, que passou quase três décadas com Mandela na prisão da Ilha Robben. O príncipe Harry visitou a cela de Mandela na ilha durante visita à África do Sul, em 2015.

Sello Hatang, diretor-executivo da Fundação Nelson Mandela, disse: “Londres foi, ao mesmo tempo, a metrópole colonial da África do Sul e a sede da luta internacional antiapartheid. Também foi o local de alguns dos discursos mais inspiradores de Nelson Mandela”.

Harry e Meghan se casaram há dois meses no Castelo de Windsor, residência da rainha Elizabeth localizada a oeste de Londres.

A exposição rodou o mundo em diversas formas e foi exposta na prefeitura de Paris durante seis semanas em 2013. Agora, ela ficará aberta ao público até 19 de agosto no Southbank Centre.