Príncipe Harry e Meghan participam de primeiro evento oficial como casados

O príncipe Harry e Meghan Markle – ou duque e duquesa de Sussex – participaram de seu primeiro compromisso oficial como casados nesta terça-feira, três dias depois do enlace, no sábado. O casal participou do início das comemorações de 70 anos do príncipe Charles, pai de Harry e William, no Palácio de Buckingham. Ele faz aniversário apenas em novembro, mas as celebrações já começaram.

O evento, realizado no jardim do palácio, é uma homenagem às instituições de caridade que Charles tem apoiado ao longo de sua vida e o serviço de emergência britânico. “Este foi o primeiro compromisso do duque e da duquesa de Sussex como casados e suas altezas reais conheceram pessoas representando as instituições que o príncipe apoia no Palácio de Buckingham”, disse o Palácio de Kensington em suas redes sociais.

Príncipe Harry e Meghan Markle participam do primeiro evento como casados

Harry também foi responsável por um discurso em homenagem ao pai. “Você inspirou William e eu, e, olhando aqui hoje, fica claro que nós não fomos os únicos”, disse o príncipe. “Você criou um trabalho que fez e vai continuar fazendo uma diferença enorme nas vidas de muitas pessoas.”

Harry e Meghan se casaram no sábado, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Eles voltaram para casa, o Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington, nesta segunda-feira. o casal adiou a lua de mel para poder participar do início das celebrações dos 70 anos de Charles, que, inclusive, foi o responsável por acompanhar Meghan em um trecho de sua caminhada ao altar.

🎥 Watch the full video of The Duke of Sussex's speech from today's Prince of Wales' (@ClarenceHouse) 70th Birthday Patronage Celebration at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/C7rBFZuS4c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 22, 2018