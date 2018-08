Príncipe Harry e Meghan Markle aumentam a família… com um cachorro

Três meses após o casamento, príncipe Harry e Meghan Markle acabam de aumentar a família. O duque e a duquesa de Sussex receberam em suas vidas um filhote de cachorro labrador, informou a revista People.

O cão teria chegado à casa dos jovens membros da realeza britânica, o palácio de Kensington, no início do verão do hemisfério norte, que começou em 21 de junho. De acordo com a publicação, o filhote já faz parte das caminhadas do casal.

Antes de se mudar para Londres, Meghan era dona de dois cachorros resgatados por ela. Um deles era uma mistura de labrador com pastor alemão. Os animais de estimação, contudo, não puderam ir com a atriz para sua nova vida de princesa, e ficaram aos cuidados de amigos.