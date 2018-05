Príncipe Harry e Meghan Markle adiam lua de mel para compromisso real

O príncipe Harry, do Reino Unido, e Meghan Markle adiaram sua viagem de lua de mel para participar da festa de aniversário do príncipe Charles, após casarem em uma cerimônia que misturou o moderno e o tradicional, no sábado, 19.

Apesar do pai de Harry completar setenta anos apenas em novembro, as comemorações começarão nesta terça-feira. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, uma festa será preparada nos jardins do Palácio de Buckingham, em Londres, para homenagear organizações de caridade e outras instituições que Charles tem apoiado ao longo da vida. No total, são esperados quatrocentos convidados.

Até agora, o destino para onde Harry e Meghan viajarão em lua de mel permanece em segredo A expectativa é que o casal vá para Botswana, na África, em um campo de safári exclusivo. Os dois visitaram o local em agosto do ano passado, poucos meses antes de anunciarem o noivado. Segundo a imprensa britânica, fontes próximas à atriz afirmam que ela pretende gastar, do próprio bolso, 120.000 libras esterlinas (537.000 reais, aproximadamente) na viagem.