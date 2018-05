Príncipe Harry e Meghan escolhem carruagem do casamento real

O Palácio de Kensington divulgou nesta quarta-feira o modelo da carruagem que levará o príncipe Harry e Meghan Markle pelo cortejo em Windsor, após o casamento que acontece no próximo dia 19. O casal fará o trajeto em uma carruagem Ascot Landau, modelo aparentemente simples comparado ao usado por seu irmão, William, com Kate Middleton, em 2011.

“O príncipe e a senhorita Markle estão bastante animados com esta curta jornada, e esperam poder expressar sua gratidão a todos que se reuniram em Windsor para desfrutar da atmosfera deste dia especial”, diz o Palácio em comunicado.

A carruagem Ascot Landau, da família real britânica, foi a eleita para transportar príncipe Harry e Meghan Markle após o casamento A carruagem Ascot Landau, da família real britânica, foi a eleita para transportar príncipe Harry e Meghan Markle após o casamento

Cavalos Windsor Grey, tradicionais na Família Real desde o reinado da Rainha Vitória, irão puxar os noivos Cavalos Windsor Grey, tradicionais na Família Real desde o reinado da Rainha Vitória, irão puxar os noivos

Há mais de 100 carruagens na coleção Royal Mews, e cinco são Ascot Landaus. Harry viajou em uma delas na saída do casamento de William.

Na procissão de carruagem, o casal partirá do Castelo de Windsor, atravessará o vilarejo ao redor e depois retornará pela Longa Caminhada, avenida famosa flanqueada por árvores que leva aos portões do castelo. Os noivos serão puxados por quatro cavalos brancos Windsor Grey — a criação da realeza conduz carruagens de monarcas e membros da família desde a rainha Vitória no século XIX.

Se chover, um modelo com teto foi eleito para substituir a carruagem principal.

Em caso de chuva, a carruagem escolhida para o cortejo será a Scottish State Coach, uma antiguidade rara, datada do ano de 1830, parte da coleção da família real Em caso de chuva, a carruagem escolhida para o cortejo será a Scottish State Coach, uma antiguidade rara, datada do ano de 1830, parte da coleção da família real

Todo o cortejo será escoltada por membros do Regimento Montado da Cavalaria Residencial. O casamento acontece ao meio-dia de 19 de maio, 8h do Brasil, e o desfile dos recém-casados está previsto para 13h de Windsor (9h no Brasil).