Príncipe Charles lê ‘Harry Potter’ para os netos George e Charlotte

Em entrevista para o documentário que vai comemorar o 70º aniversário do príncipe Charles, sua esposa, a duquesa Camilla, revelou que o marido ama passar o tempo com os netos George e Charlotte. Ler a série Harry Potter faz parte da rotina do avô com a dupla. “Ele consegue fazer todas as vozes diferentes e acho que as crianças realmente gostam disso”, contou, segundo o site da revista People.

Camilla ainda revelou que “ele se ajoelha e rasteja com eles por horas, fazendo barulhos engraçados e rindo”. O carinho do avô pelos filhos mais velhos de William e Kate – eles também são pais de Louis, de seis meses – é recíproco. “Meus netos o adoram, simplesmente o adoram”, completou.

Em participação no documentário, o príncipe William afirmou que admira a relação de seu pai com os netos, mas gostaria que ele passasse ainda mais tempo com eles. O desejo também reflete preocupação com a saúde do monarca e sua agenda, lotada de compromissos oficiais. “Eu quero que ele esteja saudável até os 95 anos. Tê-lo em casa por mais tempo seria amável, para que ele possa brincar mais com os netos. Quando ele está aqui, ele é brilhante”, disse o duque de Cambridge.