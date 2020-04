Príncipe Charles afirma que está curado da Covid-19

Príncipe Charles, 71 anos, falou pela primeira vez, nesta quarta-feira, 1, sobre o seu diagnóstico de coronavírus, divulgado na semana passada. Em um vídeo feito em Birkhall, sua residência na Escócia, o filho da rainha Elizabeth II descreveu a pandemia como uma “situação frustrante e estressante”, e agradeceu aos profissionais que estão na linha de frente do combate à doença.

De terno e gravata, Charles garantiu que está recuperado e prestou uma homenagem aos funcionários da emergência, além de enfatizar a importância do sistema público de saúde britânico.

“Depois de ter contraído o coronavírus – para a minha sorte, com sintomas relativamente leves – eu me vejo, enfim, do outro lado da doença. Ainda assim, mantenho os mesmo padrões de distanciamento social e isolamento da população geral. Como temos notado, esse é um momento estranho, frustrante e que causa estresse quando a presença dos nossos familiares e amigos não é mais permitida e as instituições básicas da nossa vida são removidas”, declarou em vídeo.

O príncipe prestou ainda suas condolências àqueles que perderam familiares para a doença e aos cidadãos obrigados a lidar com a saúde debilitada em isolamento. Patrono dos idosos no Reino Unido, Charles também exaltou os voluntários que têm se mobilizado para auxiliar a população mais velha, principais vítimas fatais do vírus.

“Meu coração e o de minha esposa estão com a população de idade desse país, que têm enfrentado dificuldades. Apesar disso, sabemos que há vizinhos maravilhosos e voluntários que estão ofertando cuidados àqueles em situação de maior risco. Essa assistência é um apoio vital aos profissionais que seguem atuando sob uma imensa pressão.”

“São tempos em que médicos, enfermeiros e toda a equipe do sistema de saúde estão sofrendo uma tensão crescente e riscos diários. Enquanto eles travam uma batalha heroica para salvar vidas em UTIs e para conter, na medida do possível, o avanço do vírus, nossos pensamentos e orações estão com essas pessoas extraordinárias cujas habilidades, devoção e o cuidado com os pacientes nos deixam orgulhosos”

Príncipe Charles foi isolado por cerca de sete dias. Durante o período, apresentou sintomas leves e manteve as atividades em casa. Até esta quarta-feria, 1, o Reino Unido registrou quase 30.000 casos confirmados e cerca de 2.500 mortes decorrentes da Covid-19. Só nas últimas 24 horas, 563 pessoas morreram por complicações da doença no país – o maior número desde o início da crise.