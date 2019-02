Primo dos filhos de Michael Jackson tem guarda temporária das crianças

Um juiz concedeu a TJ Jackson, primo dos três filhos do cantor Michael Jackson, a guarda temporária das crianças em uma audiência celebrada esta quarta-feira em Los Angeles, em meio a uma disputa familiar envolvendo a matriarca da família, Katherine Jackson.

Na audiência de emergência, o juiz Mitchell Beckloff suspendeu a guarda a cargo de Katherine Jackson – avó de Paris, Prince Michael e Blanket – não porque ela tenha cometido ações inapropriadas, mas pela disputa familiar em curso a respeito da ausência da senhora de 82 anos, que reapareceu nesta quarta-feira.

TJ, filho de 34 anos de Tito – irmão mais velho do falecido Michael -, tinha pedido a guarda temporária das crianças porque a avó Katherine, que estava encarregada de cuidá-los, se ausentou na semana passada da casa da família em Los Angeles para ir ao Arizona (sudoeste).

A ausência foi, então, reportada como desaparecimento por um sobrinho de Katherine, mas foi imediatamente rechaçada por Jermaine, outro irmão do cantor, para quem a mãe estava apenas descansando seguindo orientação médica.

“Quero garantir a todo mundo que mamãe está bem, mas descansando no AZ (nr: sigla do estado do Arizona) por ordens do médico, não nossa”, postou Jermaine Jackson no domingo em sua conta no microblog Twitter.

No entanto, a filha do falecido rei do pop, Paris, de 14 anos, escreveu no domingo, também no Twitter: “sim, minha avó está desaparecida, não falo com ela há uma semana que quero que volte para casa”.

Na sequência, publicou um número de telefone para receber notícias sobre seu paradeiro.

Não ficou claro quem estava cuidando das crianças. Prince Michael tem 15 anos e Blanket, 10.

Nesta quarta-feira, Katherine deu entrevista ao canal ABC afirmando estar “devastada porque enquanto estive fora, me tomaram meus netos”. “Há boatos de que fui sequestrada, mas estou aqui para dizer a todo mundo que estou bem (…). Meus filhos nunca me fariam algo assim”.

Um dos irmãos de Michael, Randy, disse esta quarta-feira no programa “Good Morning America” que Katherine está “muito mal” de saúde.

O médico “queria que ela fosse a algum lugar onde ficasse incomunicável por telefone por alguns dias”, revelou ao programa do canal ABC.

A família Jackson está em meio a uma disputa pelas finanças e assuntos legais de Katherine Jackson.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009 em sua casa de Los Angeles de uma overdose do anestésico Propofol, que usava como sonífero.