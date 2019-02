Primeiro romance adulto de J.K. Rowling é bem recebido

O primeiro romance para adultos da escritora britânica J.K. Rowling, The Casual Vacancy (A Vaga Acidental, em tradução livre do inglês), que começa a ser vendido nesta quinta-feira no Reino Unido, recebeu críticas positivas e foi considerado um livro “inteligente” e “divertido”. No Brasil, a obra será publicada em dezembro pela Nova Fronteira.

As portas das livrarias londrinas abriram mais cedo hoje por ocasião da publicação do livro da criadora da saga de Harry Potter. Como era de se esperar e ao contrário da euforia que geraram os romances de Harry Potter, não foram registradas filas, embora a expectativa seja a de que a nova obra de Rowling seja bem recebida pelos leitores.

Os críticos avaliaram bem o romance, embora reconheçam que não se trata de uma obra prima. A obra foi considerada “‘inteligente, bem executada e, com frequência, divertida”, segundo o jornal The Guardian. Ainda de acordo com a publicação, The Casual Vacancy é um livro “sólido e tradicional” e que retrata, por meio de várias tramas, como é a vida em um povoado inglês. A história transcorre em uma pequena localidade imaginária chamada Pagford e começa com a morte inesperada de um homem chamado Barry Fairweather.

Trama – O enredo, segundo comunicado da editora Little Brown and Company, trata com humor negro as desavenças causadas pelas eleições nessa localidade. “Trata-se de um povo que está em guerra: os ricos em guerra com os pobres, os adolescentes em guerra com seus pais, as mulheres em guerra com seus maridos e os professores em guerra com seus alunos”.

Para o jornal The Independent, o livro tem momentos de magia no caso de alguns personagens adolescentes, enquanto o The Daily Telegraph considera que a obra tem episódios divertidos e é cheia “de crueldade e desespero”.

Harry Potter – J.K. Rowling encara pela primeira vez os leitores adultos, quinze anos após publicar o primeiro episódio da saga de Harry Potter, traduzida para 73 idiomas e que vendeu 450 milhões de cópias em mais de 200 países. A obra também se transformou em oito filmes de sucesso.

(Com agência EFE)