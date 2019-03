Primeiro dia de desfiles no Rio terá jeitinho brasileiro e Gonzaguinha

Discussões sobre dinheiro, a educação no Brasil e a história do pão tomarão a Marquês de Sapucaí neste domingo, 3, na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Confira como será o início do Carnaval carioca:

Às 21h15, abrindo o primeiro dia de desfiles, a Império Serrano ousa ao apresentar a canção O Que É, O Que É, de Gonzaguinha, como enredo. Os integrantes da escola passarão pela avenida cantando a música.

Em seguida, às 22h20, a Unidos do Viradouro toma a Sapucaí com o enredo Viraviradouro, sobre as histórias infantis que habitam o imaginário das pessoas, com direito a um carro alegórico com uma fênix que será mostrada renascendo das próprias cinzas.

A Acadêmicos do Grande Rio será a terceira escola a se apresentar na noite, a partir das 23h25. O enredo tratará de educação e o jeitinho brasileiro. “Atire a primeira pedra aquele que não erra/ quem nunca se arrependeu do que fez?”, diz o samba-enredo.

A Acadêmicos do Salgueiro será a quarta escola a entrar na avenida, à 0h30, com uma homenagem ao orixá Xangô, que comanda o fogo, os raios e os trovões e que representa a luta do bem contra o mal.

A Beija-Flor de Nilópolis entra em seguida, à 1h35, com uma homenagem à própria escola de samba. Os 70 anos da atual campeã do Carnaval carioca serão lembrados no samba-enredo Quem Não Viu Vai Ver… as Fábulas do Beija-Flor. “Oh deusa!/ Tem festa no meu coração/ Desfilo toda gratidão/ Razão do meu cantar,/ A luz do meu viver…/ O que seria de mim sem você?”, diz a letra.

Às 2h40, a Imperatriz Leopoldinense começa seu desfile com o enredo Me Dá um Dinheiro Aí. Como sugere o título, a escola vai tratar do dinheiro e sua relação com o ser humano desde sua invenção.

A Unidos da Tijuca encerra o primeiro dia de desfiles, às 3h45, com o enredo Cada Macaco no Seu Galho. Ó, Meu Pai, Me Dê o Pão que Eu Não Morro de Fome. A apresentação vai contar a história do pão, considerado pela escola o alimento mais popular do planeta, como uma maneira de passar uma mensagem de esperança em dias melhores.