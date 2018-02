Primeira noite de Carnaval no Rio vai dar aulão de história

A noite deste domingo marca o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. As sete escolas que se apresentam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí explorarão aspectos da história, não só do Brasil, mas também abordarão a Ásia e a África. Os samba-enredos serão marcados por temas como a Rota da Seda, a cultura indiana no Brasil e a escravidão.

A Império Serrano abre a Sapucaí às 21h15 com o enredo O Império do Samba na Rota da China, abordando a cultura milenar do país asiático, com suas tradições e invenções. Logo em seguida, às 22h20, a São Clemente focará na história do Brasil, com uma homenagem à Escola de Belas Artes, desde a missão artística dos anos 1800 de Jean-Baptiste Debret até o Carnaval atual.

Às 23h25, a Unidos de Vila Isabel fará uma retrospectiva das grandes invenções do homem com o samba-enredo Corra Que o Futuro Vem Aí. Santos Dumont, Albert Einstein e Thomas Edson serão alguns dos homenageados.

Com os 130 anos da Lei Áurea, a Paraíso do Tuiuti propõe um debate com o tema Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?. A escola, que tem início do desfile marcado para 00h30, abordará a situação em que viveram os ex-escravos no Brasil e a escravidão no norte da África.

No centenário de Chacrinha, a Grande Rio fará uma retrospectiva, a partir da 01h35, das contribuições do comunicador para a televisão e para o rádio, com muita cor e brilho. Logo depois, às 02h40, a Mangueira traz ainda mais cores em uma análise do Carnaval no Brasil, desde os bailes da alta sociedade até hoje em dia.

O último desfile da noite começa às 03h45 com o enredo Namastê… A Essência Que Habita em Mim Saúda a Que Existe em Você da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma analise dos aspectos da cultura indiana no Brasil.