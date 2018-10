Primeira ‘Doctor Who’ mulher estreia com recorde de audiência

A estreia de Jodie Whittaker em Doctor Who deu ao seriado a melhor audiência de estreia dos últimos 10 anos. A atriz é a primeira mulher a vestir o manto do viajante do tempo, já interpretado por Peter Capaldi, Matt Smith e David Tennant. O episódio foi assistido por 8,2 milhões de pessoas neste domingo na Inglaterra, com pico de 9 milhões.

O primeiro episódio de Jodie ficou atrás em audiência apenas do lançamento da série em sua fase moderna, em 2005, que angariou 9,9 milhões de espectadores, com Christopher Eccleston no papel principal. Capaldi, que assumiu o personagem em 2014, foi assistido por 6,8 milhões de espectadores. Já Smith estreou com uma audiência de 7,7 milhões de pessoas em 2010, e Tennant, que vestiu o uniforme de 2006 a 2010, foi recebido por 8 milhões de pessoas.

A nova temporada do programa também dobrou a audiência da fase anterior, que estreou, em 2017, vista por 4,6 milhões de espectadores.

No Brasil, Jodie pode ser vista como Doctor Who no canal de streaming Crackle, que exibiu também na noite de domingo,7, o primeiro episódio da 11ª temporada.

No capítulo, a doutora cai do céu em um trem e interrompe um ser alienígena de atacar um grupo de humanos. Pouco antes, um casulo espacial também chega à Terra, trazendo um tenebroso homem de outro planeta, com uma obscura missão entre os terráqueos. Aliada ao grupo salvo no trem, a heroína, que ainda se recupera da troca de corpos e está sem a Tardis e seus aparatos tecnológicos, tenta desvendar os mistérios dos dois aliens que vagam pela cidade.