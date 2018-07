Primeira Doctor Who da história estreia em trailer da 11ª temporada

A BBC divulgou o primeiro trailer da 11ª temporada de Doctor Who, que trará a atriz inglesa Jodie Whittaker como a Doctor — esta é a primeira vez que uma mulher irá interpretar o personagem, nos 55 anos da série. A prévia também mostra Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill como os ajudantes de Jodie. Esta é a 11ª temporada da fase atual da personagem.

Além da nova doutora, a BBC promoveu grandes mudanças para a próxima fase da série: o produtor Steven Moffat deixou o cargo que ocupava desde 2010 e a emissora contratou Chris Chibnall (criador da série Broadchurch) como novo showrunner. Segun Akinola será o novo compositor da produção, substituindo Murray Gold, que saiu após 13 anos cuidando da trilha do seriado de ficção científica.

Ainda sem data de estreia divulgada, a nova temporada de Doctor Who terá dez episódios e será transmitida no Brasil com exclusividade pela plataforma de streaming Crackle.