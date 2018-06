Presstisserie tem os melhores doces de Porto Alegre

Braço de um dos maiores grupos gastronômicos do país (o Press), esta confeitaria nasceu pequena, praticamente dentro da cozinha de Mirella Tellini Aranha. Mais de dez anos antes da inauguração da marca, ainda atuando como empresária do setor de ensino, a atual sócia e chef pâtissière da casa já fornecia doces caseiros ao Press Café, o primeiro selo do grupo. Nesse pequeno mix doméstico, apareciam quitutes que hoje figuram no menu da Presstisserie, como a palha italiana (R$ 12,50) e a torta de maçã (R$ 9,20). Depois de trabalhar por cinco meses ao lado do proprietário de uma tradicional marca porto-alegrense, a Confeitaria Thomson, Mirella abraçou integralmente a doce causa em 2006. Sete anos mais tarde passava a comandar uma doceria de evidente base francesa, muitas referências italianas e alguns toques regionais, como o uso de nata e chimia. No elegante e amplo salão, quem reina é o crocante e suave mil-folhas (R$ 9,20 a R$ 15,00). Ele aparece na vitrine em versões como a de doce de leite e a de morango com nata, esta sempre montada na hora do pedido. Também na lista de preferidos dos clientes, o éclair de chocolate custa R$ 7,00, enquanto o paris brest sai a R$ 9,80. A jornada açucarada ainda pode ser aquecida pelo pressppuccino speciale, bebida que leva ristretto duplo, leite vaporizado, mel campeiro, gengibre e um toque de canela (R$ 11,00).

Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 1190, Petrópolis, ☎ 3085-5888 e 99235-3924 (60 lugares). 10h/23h (sáb. a partir das 9h; dom. 10h/18h e seg. até 20h). Aberto em 2013.

