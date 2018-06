Presidente da Marvel promete incluir personagens LGBT nos filmes

O presidente dos estúdios Marvel, Kevin Feige, prometeu incluir personagens LGBT nos próximos filmes da casa. Questionado pelo site The Playlist se o estúdio tinha planos de apresentar ao público super-heróis gays, bissexuais ou trans, Feige respondeu que sim. Ele ainda acrescentou que alguns dos nomes, aliás, já são até conhecidos do público, mas não deu mais detalhes.

A franquia inspirada nos quadrinhos do estúdio que já foi chefiado por Stan Lee tem recebido críticas pela falta de personagens LGBT. Homem Formiga e a Vespa, que estreia no Brasil no próximo dia 5 de julho, por exemplo, foi especialmente questionado por se passar em São Francisco, uma das cidades com maior concentração de homossexuais, e não ter nenhum deles representados na tela.

A atriz Tessa Thompson, que interpretou a Valquíria em Thor: Ragnarok, chegou a afirmar no Twitter que sua personagem era bissexual, como indicado nos quadrinhos. No entanto, a Marvel não chegou a confirmar a informação e o filme não faz nenhuma referência a esse fato.