Prefeitura do Rio e Itaú se posicionam sobre parcerias com Gagliasso

Diante dos redescobertos tuítes em que o ator Bruno Gagliasso faz piadas de cunho homofóbico, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e o banco Itaú, que já tiveram parcerias com o ator no passado, se pronunciaram.

O órgão municipal afirmou que a campanha na qual Bruno aparecia ao lado do slogan “Homofobia é uma violência de ódio” foi veiculada em 2015, durante o evento Rio Sem Preconceito, feita pela gestão passada, e que agora “aposta em militantes e ativistas para trazer visibilidade para a causa”.

O atual coordenador de diversidade sexual do Rio, Nélio Georgini, falou sobre o caso em seu Facebook: “Não me colocarei juiz do ato do ator (que me parece ser um cara do bem que errou)”.

No Twitter, uma usuária identificada como Chris Delgado cobrou um posicionamento do Itaú a respeito de campanhas publicitárias envolvendo Gagliasso. O perfil oficial do banco respondeu: “Nós repudiamos todo tipo de preconceito e discriminação. Esse vai ser sempre o nosso posicionamento. O ator citado não faz mais parte das nossas campanhas.”

Após a repercussão de suas postagens resgatadas, publicadas há quase uma década, Bruno usou o perfil no Twitter para se justificar: “Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma, todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor.”