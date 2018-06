Pós em vilania: depois do Coringa, Jared Leto será vampiro Morbius

O diretor sueco de origem chilena Daniel Espinosa dirigirá o ator americano Jared Leto em Morbius, um filme derivado do universo cinematográfico do estúdio Sony sobre as histórias do Homem-Aranha. Morbius, vilão das histórias do aracnídeo, é um cientista que sofre uma doença sanguínea, mas suas tentativas de cura o transformam em uma espécie de vampiro. O personagem foi criado por Roy Thomas e Gil Kane e apareceu pela primeira vez em uma história em quadrinhos de 1971 no número 101 da revista The Amazing Spider-Man.

Morbius será uma nova peça do quebra-cabeça cinematográfico que a Sony está preparando sobre as aventuras do Homem-Aranha. O primeiro filme do projeto foi Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), que contou com Tom Holland como protagonista e que arrecadou 880 milhões de dólares no mundo todo. A continuação do longa se chamará Spider-Man: Far From Home (Homem-Aranha: Longe de Casa, em tradução livre) e chegará aos cinemas em julho de 2019.

Além disso, Venom, filme derivado sobre este temível inimigo do Homem-Aranha, terá um elenco liderado por Tom Hardy e Michelle Williams, com estreia marcada para 5 de outubro.

Daniel Espinosa chamou a atenção com o inesperado sucesso do thriller sueco Dinheiro Fácil (2010) e triunfou no seu desembarque em Hollywood com Protegendo o Inimigo (2012), que arrecadou mais de 200 milhões de dólares no mundo todo. No ano passado ele lançou Vida, que combinava ficção e terror em torno do trabalho de cientistas (Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson) na Estação Espacial Internacional após a descoberta de evidências de vida em Marte.