Pós-divórcio, Amber Heard vai pra balada com Cara e Margot Robbie

Amber Heard parece já estar recuperada do difícil divórcio com o ator Johnny Depp. Poucos dias depois do acordo milionário, que selou a separação e as acusações de agressão, Amber foi vista em Londres curtindo a noite com amigas famosas.

A modelo e atriz ganhou a companhia de Margot Robbie e Cara Delevingne, ambas estrelas do filme Esquadrão Suicida, durante a mostra sobre a banda Rolling Stones na cidade. Em seguida, elas foram para uma casa noturna que, pasmem, barrou as moças na entrada.

O site E! News publicou imagens das atrizes rindo na rua e procurando um novo lugar para se divertir. Por fim, elas seguiram para o restaurante de um hotel de luxo nas proximidades.

Esta semana, Amber foi notícia ao anunciar que vai doar os 7 milhões de dólares que ganhou com o acordo do divórcio para instituições de caridade. Uma das ONGs, que receberá metade do valor, promove ações para minar a violência contra a mulher.