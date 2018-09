Portela e Mocidade lamentam morte de Wilson Moreira: ‘samba em luto’

Vítima de um câncer, morreu na noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o sambista Wilson Moreira. Ele tinha 81 anos. A notícia na morte foi dada pela página oficial do músico no Facebook. A Portela, escola pela qual o bamba esteve diversas vezes em comissões de frente com baluartes e em carros alegóricos, divulgou uma nota de lamento pela perda. “A Portela, o mundo do samba e a MPB estão de luto pelo falecimento do genial compositor portelense Wilson Moreira”, diz o texto.

Nascido Wilson Moreira Serra em dezembro de 1936, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio, trabalhou como guia de deficientes visuais, guarda penitenciário e engraxate antes de se dedicar ao samba. De família de jongueiros e tocadores de caxambu, Wilson se interessou pelo samba desde o começo da adolescência, quando se declarou fã de baterias de escolas de samba. Logo começou a compor suas primeiras letras e se tornou um dos fundadores da ala dos compositores da Mocidade Independente de Padre Miguel.

No Facebook, a escola divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Moreira. “A Mocidade Independente de Padre Miguel rende suas homenagens ao grande compositor Wilson Moreira, autor dos nossos sambas de 1962 e 1963. Expressamos nossa solidariedade a seus familiares, desejando que Deus os conforte nesse momento.”

A Portela, contudo, foi sua casa maior. Moreira assume a camisa azul e branca em 1968, e fica lá até o fim, como integrante da Velha Guarda Show da escola.

Para além da avenida, Moreira gravou discos e assinou canções entoadas por grandes nomes da música brasileira, caso de Te Segura, Goiabada Cascão, Morrendo de Saudade e Peso na Balança, gravados por Beth Carvalho; Gostoso Veneno, na voz de Alcione; Mulata do Balaio e Deixa Clarear, com Clara Nunes; e Cidade Assassina, gravada por Elizeth Cardoso.

Também foi parceiro de Zeca Pagodinho no sucesso Judia de Mim. Em parceria com Nei Lopes, gravou os discos A Arte Negra, lançado em 1980, e O Partido (Muito) Alto, de 1985.

O enterro do corpo de Wilson Moreira será neste sábado, dia 8, no Cemitério do Caju, no Rio.