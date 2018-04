Porchat presta homenagem a Agildo Ribeiro: ‘Obrigado por tudo’

Esse foi meu último abraço no Agildo. Tinha acabado de declarar meu amor por ele, com direito à plateia VIP, no palco do Prêmio de Humor, onde era ele o homenageado. Jamais esquecerei dessa oportunidade que meu irmão Fábio Porchat me deu! Subi naquele palco como um filho orgulhoso, pois foi assim que Agildo sempre me tratou. Era o único amigo do meu pai que eu chamava de Tio, tamanha era a nossa convivência e carinho. Com Tio Agildo aprendi a ouvir música de qualquer lugar do mundo, a estar sempre atento à moda, gostar de viajar (em todos os sentidos 😉), estar atualizado sobre o que acontece na política, lutar pela causa gay. Foi minha maior influência na comédia quando comecei e adorava deixar o meu pai, seu melhor amigo, doido de ciúmes da relação que tinha comigo. O mundo inteiro perde quando um artista como o Agildo parte. Eu perco um pedacinho da minha vida, que se esvai deixando um gosto de uma saudade doce. Obrigado meu Tio Agildo, por ter feito tanto por mim. Tia Didi com certeza está te recebendo nos braços, para vocês continuarem essa linda história de amor! ❤️👑🙏🏽✨ #agildoribeiro

