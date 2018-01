Por que Michelle Williams ganhou 1% do valor pago a Mark Wahlberg

Mark Wahlberg ganhou 1,5 milhão de dólares pela refilmagem do longa Todo o Dinheiro do Mundo, enquanto Michelle Williams recebeu míseros 1.000 dólares – ou seja, menos de 1% do pagamento dado ao ator. A revelação feita pelo jornal USA Today causou comoção nas redes ontem, com atrizes protestando contra a diferença. O site The Wrap, contudo, explicou o porquê de tamanha distância de valores

Para apagar Kevin Spacey do filme, e colocar Christopher Plummer no lugar, o diretor Ridley Scott teve que refilmar boa parte da produção. Foi por este período de refilmagem que os valores de pagamento se distanciaram.

Michelle, uma das personagens principais, tinha em seu contrato uma cláusula relacionada a refilmagens, enquanto Wahlberg não. Logo, o empresário do ator enfiou a faca na produtora, exigindo um pagamento alto, fechado no valor milionário. No total, toda a refilmagem custou 10 milhões de dólares.

Indicado em três categorias do Globo de Ouro, entre elas melhor atriz coadjuvante para Michelle, Todo o Dinheiro do Mundo está marcado para estrear no dia 1º de fevereiro no Brasil.