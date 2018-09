Ponte Nova garante prêmio de melhor variado/contemporâneo

Não é exagero dizer que Joca Pontes integra o primeiro pelotão de grandes cozinheiros do Nordeste. Assim como o chef do ano, André Saburó (leia na página 72), de quem, alias, é amigo, Pontes carrega o rigor das técnicas culinárias (no seu caso, vindo da escola francesa) e o empenho para conseguir ingredientes de alta qualidade. Se estes forem de pequenos produtores regionais, o que diminui o trajeto dos insumos até o prato, melhor ainda. A partir daí, ele segue para a criação. Foi assim, tendo em mãos um ótimo salame artesanal feito em Taquaritinga do Norte (PE) pela Yaguara, da qual compra também um carnudo bacon e grãos de café do tipo arábica, que Pontes criou sua inusitada versão de cacio e pepe. Na receita, incorporada ao menu recentemente, o espaguetine recebe a companhia de gran formaggio, pimenta-do-reino, fatias do embutido cortadas na ponta da faca, passas brancas e folhas de rúcula (R$ 68,00). Na lista das entradas, o ovo ali chamado de “imperfeito” é, na verdade, um mollet impecável sobre pirão de queijo ao açafrão-da-terra, bacon e farofinha de pão integral (R$ 24,00), que passou a dividir as atenções com o novo tartare. Mistura de alcatra, molho ponzu, picles de pepino e cebola-roxa, o preparo leva ainda um apimentado aïoli e feijões-verdes crocantes (R$ 45,00). No cardápio dos doces, é novidade a terrine de chocolate meio amargo, que ganha textura interessante com a adição de castanhas, amêndoas e biscoito do tipo maria. Ela é servida sobre uma sopa fria de chocolate branco ao lado de sorvete e praliné de gergelim com flor de sal (R$ 24,00). Para acompanhar as refeições intimistas no agradável salão, a maioria dos clientes elege os vinhos. Exibida em um tablet, a carta apresenta mais de uma centena de rótulos e contempla opções em taça. Rua do Cupim, 172, Graças, ☎ 3327-7226 (60 lugares). 19h/23h (qui. até 23h30; sex. 12h/15h e 19h/0h; sáb. 19h/0h; dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2004. $$$

