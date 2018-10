Polícia britânica procura assaltante que é a cara do ‘Ross’, de ‘Friends’

A polícia da cidade britânica Blackpool publicou no Facebook a imagem de um suspeito de assalto em um restaurante, tirada de uma câmera de segurança que capturou o indivíduo em outra loja, comprando um fardo de cerveja. A notícia passaria batida para além do pequeno município, não fosse o fato de que o suspeito parece, e muito, com o ator David Schwimmer, conhecido por interpretar Ross Geller na série Friends.

Em resposta à procura das autoridades, uma enxurrada de comentários inundou a publicação na rede social, com muitas frases e piadas relacionadas ao famoso sitcom. A movimentação foi tão grande que levou a polícia a responder – e fazer seu próprio comentário sarcástico sobre a coincidência. “Obrigado a todos por suas respostas. Investigamos e confirmamos que David Schwimmer estava nos Estados Unidos na data”, por fim, as autoridades escreveram: “Pena que teve que ser assim” (We’re so sorry it has to be this way, em inglês, lembrando a música de abertura da série que diz “So no one told you life was gonna be this way”).

“Eu não acho que foi o dia, semana, mês ou ano desse cara…”, respondeu um usuário da rede, continuando a frase da música de abertura. “Eu quis ler todo relatório desse caso, mas eram 18 páginas, frente e verso!”, diz outro lembrando o acordo entregue por Rachel (Jennifer Aniston) ao personagem, quando eles tentam superar uma pausa no relacionamento. “Deixem ele em paz. Ele cresceu com a Mônica. Se você não comer rápido, você não come”, diz outro comentário.

Alguns tentaram lembrar que a situação era séria, já que o suspeito é acusado de ter roubado uma carteira e um celular em um restaurante, mas, claro, sem perder a piada. “Gente, isso é sério, foi um roubo baseado em dar e receber, assim como ter e compartilhar. E os itens roubados que eles deram e tinham é compartilhado e recebido. E através deste ter e doar e compartilhar e receber, nós também podemos compartilhar amor e ter e receber”, escreveu uma usuária nos comentários, lembrando o texto que Joey (Matt LeBlanc) prepara para o casamento de Mônica (Courteney Cox) e Chandler (Matthew Perry).

Até a polícia escocesa entrou na história, compartilhando a publicação no perfil da cidade de Dumfries and Galloway. “Se você vir esse suspeito, cuidado, ele pratica karatê e acredita-se que é um mestre na arte do Unagi, o estado de consciência total.”