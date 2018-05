Dirigido por Asghar Farhadi, ‘Todos lo saben (Everybody Knows)‘ foi a estreia do Festival de Cannes 2018, que acontece do dia 8 ao 19 de maio. Farhadi ganhou um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano passado, pelo longa ‘O Apartamento’, mas decidiu não comparecer à premiação em protesto à ordem anti-imigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A repórter de VEJA, Raquel Carneiro, teve a oportunidade de ir até o Festival para assistir em primeira mão o longa. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: