Um restaurante de shopping? Sim e não. A mais recente unidade da rede, que se espalha por onze endereços no país, ocupa um enorme imóvel construído para ela no estacionamento do Flamboyant. Logo, parece independente do centro de compras. Com pé-direito duplo, dispõe de janelões do chão ao teto, um bar central e os elementos de decoração vistos em qualquer Pobre Juan: colunas giratórias de metal com garrafas espetadas, como se fossem os galhos de uma árvore, a “banheira” de gelo que resfria cervejas como a Colorado Cauim (R$ 24,90, 600 mililitros) e a witbier Hoegaarden (R$ 23,90, 330 mililitros), entre outras. A carta de vinhos lista sugestões como o cabernet sauvignon chileno Carmen Insigne (R$ 94,90) e o malbec argentino Alamos (R$ 115,90). Para empolgar o apetite, têm boa saída as croquetas de jamón ao molho bechamel e parmesão (R$ 22,90) e a tostada de chorizo na companhia de chimichurri, salsa criolla, erva-doce e rúcula (R$ 32,90). Da parrilla, os cortes mais aplaudidos são o monumental prime rib, que é servido com osso e abrange a parte mais nobre do lombo bovino (R$ 194,90, 700 gramas), e o gran ojo del bife, retirado do centro do bife ancho e grelhado com alecrim (R$ 237,40, 700 gramas). Antes de pedir a conta, prove os churros de doce de leite (R$ 27,40). Servido de segunda a sexta na hora do almoço, o menu executivo, com entrada, prato principal, sobremesa e café, custa entre R$ 49,90 e R$ 71,40. Do jantar de sexta ao almoço de domingo a trilha sonora está a cargo de um pianista e de um contrabaixista — os instrumentos ficam dispostos logo na entrada e ajudam a compor a decoração. Shopping Flamboyant, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, ☎ 3087-5556 (200 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2017. $$$$

