PM agradece à Beija-Flor: ‘Reconhecimento ao nosso sacrifício’

O perfil oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Twitter parabenizou e agradeceu à Beija-Flor após a vitória da escola de samba de Nilópolis no Carnaval 2018. “Parabéns Beija-Flor! A Polícia Militar fica feliz pelo reconhecimento ao nosso sacrifício ao lutar por esta população”, diz o texto publicado junto com uma foto de um dos carros alegóricos do desfile da agremiação que apresenta uma releitura da Pietà, com um policial sendo carregado pela Virgem Maria.

Parabéns @BeijaFlorReal ! A Polícia Militar fica feliz pelo reconhecimento ao nosso sacrifício ao lutar por esta população. pic.twitter.com/KJmislFYTQ — PMERJ (@PMERJ) February 14, 2018

Em 2018, a escola tratou de corrupção, política, violência e temas sociais como a intolerância religiosa, o racismo e a homofobia com a participação de estrelas como Pabllo Vittar e Jojo Todynho. O desfile reproduziu cenas de violência nas favelas cariocas e as constantes mortes de moradores e policiais.

Este foi o 14º título da Beija-Flor no Carnaval do Rio de Janeiro – a escola só fica atrás da Portela e da Mangueira como agremiação que mais venceu no Grupo Especial. A última vitória da Beija-Flor havia acontecido em 2015.