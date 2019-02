‘Playboy’: couro e corrente em nova foto da Furacão da CPI

Denise Rocha lembra mais uma vez a Anastasia de Cinquenta Tons de Cinza em nova foto divulgada pela Playboy. A edição da revista com a assessora parlamentar que esquentou a CPI de Carlinhos Cachoeira — e por isso ganhou o apelido de Furacão da CPI — chega às bancas na próxima terça-feira, dia 4 de setembro.

Na nova imagem, Denise veste adereços de couro e segura correntes — na foto da capa, ela estava algemada. No best-seller da britânica E. L. James, Anastasia é uma estudante de jornalismo que se submete às práticas sadomasoquistas do amado, o ricaço Sr. Grey.

Além de algemas e correntes, porém, o ensaio sensual de Denise, feito seis anos após a gravação do vídeo de lelelê com o namorado, terá aparatos de ginástica olímpica, como argolas, cavalos e barras paralelas. As fotos são assinadas por J. R. Duran.

Ex-assessora do senador Ciro Nogueira (PP/PI), a advogada Denise Rocha foi exonerada depois que um vídeo em que fazia sexo com o então namorado vazou e foi flagrado na tela do computador de integrantes da comissão de inquérito que investiga o bicheiro Carlinhos Cachoeira.