Plano de aposentadoria patrocina turnê dos Rolling Stones

Numa das piadas mais engraçadas do seriado Two and a Half Men, o pândego Charlie Harper (Charlie Sheen) pergunta ao roqueiro Steve Tyler, do Aerosmith, se a próxima turnê do grupo seria patrocinada por um remédio regulador de intestino para a terceira idade. Os Rolling Stones estão longe de provocar esse tipo de reação em seus admiradores de primeira hora, mas é no mínimo curioso se deparar com o novo patrocinador de sua mais recente turnê. A parte americana da No Filter Tour, que iniciou em Chicago no dia 21 de junho, terá o apoio de uma empresa de plano de aposentadoria. The Alliance for Lifetime (Aliança para a Eternidade, em português) tem esperanças de que os 1,5 milhão de espectadores do novo giro do quarteto inglês e os 24 milhões de seguidores deles nas redes sociais – a maioria entre 45 e 75 anos – pense na empresa na hora de planejar sua aposentadoria. “Hoje as pessoas envelhecem e continuam a viver intensamente, mas não pensam nesse tipo de benefício”, declarou Jean Statler, diretor da empresa. Ele ainda confessou que os Rolling Stones eram um sonho antigo. “Estamos conversando desde 2018. É um sonho que se tornou realidade”, completou o executivo.

A No Filter Tour se iniciou no dia 09 de setembro de 2017 na cidade alemã de Hamburgo e seus 28 shows – completamente lotados, diga-se – faturaram 238 milhões de dólares. A rodada americana seria iniciada no final de abril em Miami, mas teve de ser adiada porque o vocalista Mick Jagger, 76 anos, teve de trocar uma válvula do coração. O procedimento cirúrgico aconteceu no início de abril e poucas semanas depois Jagger estava lépido e fagueiro dançando ao som de uma banda de música eletrônica. As dezessete datas canceladas serão cumpridas no final de agosto. A No Filter Tour apresenta os habituais cavalos de batalha do quarteto inglês. Estão ali I Can’t Get no (Satisfaction), Miss You, Sympathy for the Devil e Gimme Shelter, entre outras. Mas há também algumas surpresas debaixo da manga. O grupo também toca hinos de seu repertório que por vezes são ignorados na lista de canções a serem apresentadas. A No Filter traz Rocks Off, do clássico Exile on Main Street (1972); Neighbours, de Tattoo You (1981); Fool do Cry, de Black and Blue (1975) e Gett off of My Cloud, que saiu na versão americana do álbum December’s Childen, de 1965. Seus integrantes estão na faixa dos 70 anos, mas pelo que mostram na nova excursão não pensam em se aposentar.