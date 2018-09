+ A melhor pizzaria curitibana é a Avenida Paulista Pizzeria

Abaré Pizzaria

Enquanto petisca a crostata, cortesia da casa, a clientela percorre o cardápio de 130 tipos de pizza. A clássica margherita, preparada com mussarela, tomate picado, parmesão e manjericão, é vendida nos tamanhos grande (R$ 61,00) e pequeno (R$ 36,00). Molha a garganta o chope Brahma de 300 mililitros (R$ 8,90). Avenida Vereador Toaldo Túlio, 1506, Santa Felicidade, ☎ 3272-0660 (160 lugares). 18h/23h30; Rua Padre Agostinho, 1381, Champagnat, ☎ 3336-0303 (130 lugares). 18h/23h30. Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $

Armazém Dom Carmino

Assado no forno a lenha, o pão de linguiça ajuda a matar o tempo (R$ 14,80) até a chegada da pizza de gorgonzola e nozes (R$ 39,90, quatro pedaços; R$ 65,90, oito pedaços). A dom carmino, de abobrinha refogada, molho de tomate, mussarela e parmesão, está disponível em quatro (R$ 44,90), seis (R$ 57,90) e oito fatias (R$ 67,50). Rua Jacarezinho, 21, Mercês, ☎ 3015-9993 (170 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $

Baggio Pizzeria e Focacceria

A cobertura de mussarela de búfala, linguiça fresca ao vinho branco e manjericão é uma das mais escolhidas entre as oitenta propostas do cardápio. A brotinho custa R$ 42,00 e a grande sai por R$ 65,00. Tem os mesmos valores a pizza doce de mussarela, doce de leite, chocolate branco, banana em rodelas e canela, ao estilo banoffee. Nos estilos pilsen, weiss e pale ale, cada cerveja Baggio é vendida a R$ 15,90. Rua Salustiano Cordeiro, 14, Água Verde, ☎ 3244-7218 (100 lugares). 18h/23h30. Mais três endereços. Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$

Baviera

Instalada no porão de um antigo casarão no centro da cidade, a cantina e pizzaria lista em seu cardápio 22 coberturas, a exemplo de escarola com bacon (R$ 65,00 a média, com seis pedaços; R$ 74,00 a grande, com oito pedaços) e mussarela, palmito, ervilha e milho (R$ 64,00 a média e R$ 74,00 a grande). Alameda Augusto Stellfeld, 18, centro, ☎ 3232-1995 (120 lugares). 19h/0h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 1972. Aqui tem iFood. $$

Carolla Pizza D.O.C.

São preparadas no forno a lenha pizzas com massa de fermentação natural mais tomates italianos e azeite extravirgem. Os discos de 30 centímetros de diâmetro são servidos em pratos individuais e recebem, entre queijos e embutidos, recheios de mussarela, linguiça artesanal e cogumelos. A margherita gourmet tem cobertura de mussarela de búfala, molho e fatias de tomate, lascas de parmesão e basílico (R$ 46,00). Doce, a pizza Nutella tem como complemento uma bola de sorvete de creme (além do creme de avelã, claro). Preço: R$ 29,00. Alameda Dom Pedro II, 24, Batel, ☎ 3225-4346 (140 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais três endereços. Aberto em 2000. Aqui tem iFood. $$

Del Borgo

É uma fábrica de massas, pães e pizzas artesanais. Estas últimas têm na alla pala, de formato retangular, sua representante mais emblemática. Montada com molho de tomate, mussarela, abobrinha, orégano e azeite, a parmegiana de zucchini sai do forno em três tamanhos: grande (R$ 152,00, cinco pessoas), médio (R$ 77,00, três pessoas) e pequeno (R$ 43,00, individual). Já a parma, que tem base de molho de tomate e cobertura de mussarela, presunto italiano cru, rúcula, lascas de parmesão e redução de balsâmico, é vendida a R$ 195,00, R$ 99,00 e R$ 55,00. Tem uma estação de vinhos em sistema de autosserviço. As torneirinhas preenchem as taças por preços a partir de R$ 15,00. Praça São Paulo da Cruz, 50, Juvevê, ☎ 3121-8484 (68 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Di Terni Pizzaria

Um dos sabores prediletos do público é o imperial (mussarela, cogumelo-de-paris, frango, milho, catupiry e provolone defumado). No tamanho gigante (doze pedaços), custa R$ 79,00. A versão média, cortada em seis, é vendida a R$ 42,00. Quem pede o calzone escolhe até sete ingredientes para o recheio (R$ 55,00, para quatro pessoas). Doce, a pizza de banana com chocolate branco é polvilhada de açúcar e canela (R$ 33,00 a média e R$ 61,50 a gigante). Avenida Presidente Arthur Bernardes, 1907/1915, Portão, ☎ 3345-4422 (40 lugares). 18h/1h; Rua Augusto Stresser, 755, Juvevê, ☎ 32641244 (84 lugares). 18h/1h (fecha seg.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $

Funiculi

A forneria e pizzaria de Dudu Sperandio, chefe à frente do Ernesto Ristorante, assa pizzas e paninis no forno a lenha. O recheio cremoso de burrata, molho de tomate e mussarela cobre o disco individual (R$ 43,00) ou o para dividir (R$ 61,00, oito pedaços). Convertida em sobremesa, a redonda de banana, açúcar e canela custa R$ 29,00 (individual) ou R$ 43,00 (oito pedaços). Por R$ 29,00, vinhos tintos, brancos e espumantes são servidos durante duas horas. Na Mateus Leme e na Bodebrown, há pizzas em fatia por preços a partir de R$ 12,00. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1439, Mercês, ☎ 3079-5477 (30 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

Mercatu

Pizzaria No jantar à la carte, costelinha com cream cheese (R$ 59,50) e filé-mignon com gorgonzola (62,00) estão entre as coberturas das pizzas de oito pedaços expedidas do forno a lenha. Na unidade da Rua Brigadeiro Franco, chamada de Mercatu Gourmet, os discos também são oferecidos na hora do almoço, em um bufê, a R$ 21,90 por pessoa. Rua Brigadeiro Franco, 454, Mercês, ☎ 3225-4448 (120 lugares). 11h30/14h e 18h/23h30 (sex. e sáb. jantar até 0h). Mais dois endereços. Aqui tem iFood. $

Mercearia Anos 30

O rodízio de setenta sabores é o sistema preferido do público, que paga R$ 38,95 de domingo à quinta e R$ 41,95 às sextas e aos sábados. Além de coberturas tradicionais, há combinações menos comuns, como a de pernil desfiado, molho barbecue e uísque e a de barreado (mussarela e banana fatiada salpicada com farinha de mandioca de Morretes). Também são oferecidos churros, brigadeiros e sonhos no tamanho míni. Avenida Iguaçu, 3645, Seminário, ☎ 3342-8666 (240 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 1998. $

Mercearia Bresser

A decoração remete a antigos armazéns e mercearias e o forno a lenha dá sabor às pizzas. Entre 36 coberturas, a pizza diávola é montada com mussarela e mussarela de búfala, molho de tomate italiano, linguiça calabresa picante e cogumelo- deparis fresco (R$ 78,50, seis pedaços; R$ 84,50, oito pedaços). Na sobremesa, tem palitos crocantes de massa de pizza espetados no doce de leite argentino (R$ 19,50). Avenida Sete de Setembro, 5831, Batel, ☎ 3029-0880 (200 lugares). 18h30/0h; Avenida Munhoz da Rocha, 530, Cabral, ☎ 3053-0880 (200 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $$

Piola

É a única unidade da franquia italiana no Sul do Brasil. Entre as pizzas assadas em forno a lenha, a bressanone tem a massa fina coberta com brie, bacon crocante, geleia de pimenta artesanal, alho-poró e pimenta-rosa. Custa R$ 72,00 (oito fatias). Na sobremesa, a torta nera é um bolo quentinho de chocolate servido com sorvete de mascarpone (R$ 21,00). Alameda Dom Pedro II, 105, Batel, ☎ 32257725 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$

Pizza CWB

As pizzas de massa fina são vendidas por pedaço avulso e inteiras, no formato redondo (35 centímetros de diâmetro) ou retangular, de 70 por 50 centímetros. Calabresa com azeitona preta, cogumelo-de- paris e batata com alecrim estão entre as mais pedidas (R$ 7,00 o pedaço, R$ 28,00 a redonda e R$ 56,00 a retangular). Para terminar, a massa recheada de creme de cacau e avelã é uma sobremesa de R$ 8,00. Avenida Vicente Machado, 787, Batel, ☎ 3117-5121 (40 lugares). 11h30/1h (seg. 18h/1h; sex. e sáb. 11h30/2h; dom. 16h/0h). Mais dois endereços. Aberto em 2012. $

Pizzicato

Pizzaria, Massas e Filés Entre as muitas receitas de raiz napolitana trazidas da Itália pelos fundadores Aurélio e Carolina Nicolella, figura o molho de tomate que forra as massas de pizza. A siciliana tem cobertura de mussarela, calabresa e parmesão (R$ 48,00, oito fatias). À parte as redondas, o prato mais famoso é o filé à parmigiana com talharim caseiro. Custa R$ 82,00 e serve duas pessoas. No fim da refeição, também dá para dividir a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 20,00). Avenida Silva Jardim, 1121, Rebouças, ☎ 3233-9981 e 3232-8383 (109 lugares). 18h30/23h (dom. 12h/15h e 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 1968. $