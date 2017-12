Pitty critica música e fãs apontam indireta a Claudia Leitte

Pitty resolveu apontar nesta segunda-feira em seu perfil no Twitter uma hipocrisia que enxerga em músicas que são consideradas “hinos feministas” mas, ao mesmo tempo, promovem ataques a outras mulheres. “Amoras, ai ai ai. ‘Hino feminista’ que ataca outras mulheres e estimula competição com esse papo de ‘recalcadas e invejosas’, pra mim não é feminista nem aqui nem na Rússia. Rs”, escreveu a cantora.

A publicação, porém, causou controvérsia na internet porque muitos seguidores da cantora enxergaram na mensagem uma indireta a Claudia Leitte, que divulgou hoje a letra de sua próxima música de trabalho, Lacradora, uma parceria com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. “Copo na mão / E as inimigas no chão / Copo na mão / E as inimigas no chão / Claudinha lacradora / Dando nas recalcadas / Enquanto a gente brinda / Elas tomam pisão”, diz um trecho.

Pitty voltou ao Twitter para apagar o post e negar que a sua postagem fosse um comentário sobre Claudia. “Era só uma reflexão, e agora que eu vi que tão achando e direcionando para uma pessoa específica e criando o quê? Treta com outra mulher. Já apaguei. Não vai rolar”, escreveu. “Eu que sou cagada de timing mesmo hahahah o pensamento é antigo, só caiu no dia errado.”

Pitty também respondeu um fã de Claudia que a criticou por causa do comentário. “Amore, eu só entendi que Claudinha tinha lançado música quando rolou esse auê. Eu nem sabia, e nem vi a letra mesmo. Apaguei por isso, pra não ter mal entendido.”

era só uma reflexão, e agora que eu vi que tão achando e direcionando para uma pessoa específica e criando o quê? treta com outra mulher. já apaguei. não vai rolar. — PITTY (@Pitty) December 4, 2017

eu que sou cagada de timing mesmo hahahah

o pensamento é antigo, só caiu no dia errado — PITTY (@Pitty) December 4, 2017