Philippe Coutinho é vendido e vai para o Barcelona

O Barcelona confirmou neste sábado a compra do meia Philippe Coutinho. De acordo com a imprensa espanhola, o clube catalão vai desembolsar 160 milhões de euros (cerca de 625 milhões de reais) pelo jogador. A compra foi anunciada após a confirmação do acordo com o Liverpool, dono dos direitos econômicos do jogador.

Este valor seria dividido entre 120 milhões de euros fixos a serem desembolsados diretamente pelo Barcelona e outros 40 milhões de euros “variáveis”, que o jornal não especificou.



“Philippe Coutinho será o jogador do Barça para as próximas cinco temporadas”, afirmou o diário esportivo espanhol Sport.

Com o acordo, Coutinho se torna o terceiro jogador mais caro na história do futebol. Ficará atrás somente do compatriota Neymar, adquirido pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, e do francês Kylian Mbappé, também contratado pelo clube francês, por 180 milhões de euros, ambos no ano passado.

O clube catalão postou na sua página oficial no Facebook um vídeo dando as boas-vindas ao jogador brasileiro.

Com Estadão Conteúdo