Phelipe Siani e Mari Palma são contratados pela CNN Brasil

Olá! Nossos dois primeiros âncoras já estão contratados! Bem-vindos, Evaristo Costa e William Waack! O Evaristo vai apresentar um programa semanal direto dos estúdios da CNN Londres. Vai ser uma revista eletrônica que vai mesclar jornalismo e entretenimento. Já o Waack será o âncora de um telejornal diário no horário nobre da CNN Brasil. E os dois apresentadores também vão estar à frente de conteúdos produzidos exclusivamente para as nossas redes sociais! Quer saber tudo sobre a chegada ao Brasil do maior canal de notícias do mundo? Siga a gente! Nas outras fotos: Evaristo Costa com Douglas Tavolaro, Founder e CEO da CNN Brasil, e Américo Martins, vice-presidente de Conteúdo. E William Waack com Tavolaro, Marcus Vinicius Chisco, VP Comercial, Leandro Cipoloni, VP de Jornalismo, e Virgilio Abranches, VP de Programação e Multiplataforma. #cnnbrasil