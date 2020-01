Petra Costa e Sonia Guajajara tietam astros de Hollywood em almoço

Indicada ao Oscar de Melhor Documentário com Democracia em Vertigem, a diretora brasileira Petra Costa esteve presente nesta segunda-feira 27 no almoço que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas oferece aos finalistas do maior prêmio do cinema. Petra não estava sozinha: ela levou a tiracolo a líder indígena Sônia Guajajara – que, gente como a gente, tirou e postou fotos com a nata do cinema hollywoodiano.

Astros como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Laura Dern não escaparam de suas lentes. Confira:

Petra não ficou atrás e conversou sobre um assunto confidencial com o indicado a melhor ator pelo filme Era Uma Vez em… Hollywood. “Adivinha do que falávamos?”, escreveu na postagem.

Na manhã desta terça-feira 28 a Academia reuniu todos os indicados ao Oscar para tirar a foto oficial da premiação. As redes logo começaram a brincar de Onde Está Wally? na tentativa de identificar os concorrentes, mas notaram-se ausências importantes: o favorito para levar a estatueta de melhor ator, Joaquin Phoenix, por exemplo, não estava presente. Assim como seu colega de categoria Adam Driver. Antonio Banderas, Saoirse Ronan e Margot Robbie foram alguns nomes que também fizeram falta na imagem. Quem se habilita a encontrar Petra Costa?

Meet this year’s class of Oscar nominees! #OscarsLunch pic.twitter.com/rXqgNUOYMM Publicidade — The Academy (@TheAcademy) January 27, 2020

