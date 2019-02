Petição pede saída de ator de ‘Grey’s Anatomy’ por ‘ódio contra brancos’

Jesse Williams, o Dr. Jackson Avery de Grey’s Anatomy, foi um dos homenageados da última edição do BET Awards, prêmio que laureia os artistas negros americanos, em 26 de junho. E, na ocasião, fez um discurso emocionante pela igualdade das raças e contra a violência policial voltada a jovens negros. A fala, ainda que motivada por razões justas, causou controvérsia entre os espectadores nos Estados Unidos: alguns viram ódio por brancos no discurso e criaram um abaixo-assinado para pedir a saída de Williams da série médica. Há também um movimento para defendê-lo.

Lançada em 1º de julho, a petição pleiteia a demissão do ator por seu “discurso racista”. “Jesse Williams lançou uma sequência de comentários inadequados, pouco profissionais e racistas contra policiais e caucasianos. Se qualquer uma de suas palavras ofensivas fosse dita por uma pessoa de raça diferente, que não um afro-americano, essa pessoa teria sido humilhada publicamente, demitida, e perdido acordo publicitários”, argumenta a petição, que possui 23 000 assinaturas.

Para combater os críticos a Jesse Williams, um grupo de fãs criou outra petição online, pedindo que a série de TV — produzida por Shonda Rhimes, uma defensora dos direitos dos afro-americanos — não demita o ator. Por enquanto, a campanha em defesa do artista está ganhando a disputa, com mais de 26 000 assinaturas na internet.

No seu discurso, Williams fez referência ao movimento Black Lives Matter (“Vidas Negras Importam”, em tradução literal). “Sabemos que a polícia de alguma forma consegue desarmar e não matar as pessoas brancas todos os dias. Eu não quero ouvir mais nada sobre servidores públicos que podem parar um garoto de 12 anos sozinho em um parque em plena luz do dia, matá-lo na televisão e, em seguida, ir para casa para fazer um sanduíche”, disse ele, no que foi aplaudido de pé pelos presentes na cerimônia.

Confira abaixo o discurso (em inglês) de Jesse Williams no BET Awards: