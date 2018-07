Petição para recontratação de James Gunn ultrapassa 170.000 assinaturas

Uma petição online para a recontratação de James Gunn como diretor do terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia já ultrapassou mais de 170.000 assinaturas. O cineasta foi cortado pela Disney na última sexta-feira, depois que sites americanos resgataram mensagens ofensivas publicadas por ele no Twitter há alguns anos. Os tuítes, a maior parte publicados de 2008 a 2011, faziam piada com estupro, pedofilia e aids.

“Concordo com a maioria, incluindo o próprio Gunn, que as piadas eram de mau gosto e sem graça, mas eram apenas piadas. Não eram uma opinião ou uma declaração, só uma tentativa ruim de ser engraçado”, afirma a carta aberta da petição. “Se fizerem isso com o Gunn, terão que fazer o mesmo com todos os outros diretores que soltaram piadas inadequadas durante a vida, que são todos eles.”

Apesar de terem sido apagados pelo diretor, os posts foram reproduzidos em prints que circulam pela internet. Em uma das mensagens, James Gunn diz: “Rir é o melhor remédio. Por isso eu dou risada de pessoas com aids”. As publicações foram resgatadas por defensores do presidente americano Donald Trump, a quem Gunn critica constantemente em suas redes sociais.

Após a repercussão negativa, Gunn foi ao Twitter se explicar. “Muitas pessoas que acompanham a minha carreira sabem onde comecei. Eu me via como alguém provocador, fazendo filmes e contando piadas que eram ultrajantes e tabus”, escreveu.

“Assim como debati publicamente muitas vezes, me desenvolvi como pessoa, e o mesmo aconteceu com meu trabalho e meu humor. Os dias em que falava algo só para chocar e chamar a atenção acabaram.”

Sem um novo diretor anunciado, Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem previsão de estreia para 2020.

(Com AFP e EFE)