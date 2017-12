Petição exige saída de Matt Damon de ‘8 Mulheres e um Segredo’

Uma petição exige a saída do ator Matt Damon do novo filme 8 Mulheres e um Segredo, versão feminina de 11 Homens e um Segredo (2001), que contará com Sandra Bullock, Cate Blanchett e Rihanna no elenco. A reivindicação online já possui mais de 20.000 assinaturas e defende a retirada da participação especial do ator no longa, após as acusações de abafar casos de assédio do produtor americano Harvey Weinstein.

“A inclusão de Damon trivializa a natureza séria das acusações contra abusadores sexuais, como Weinstein — um desrespeito massivo contra as fortes mulheres que estão fazendo os testemunhos. Isso deixaria uma mensagem terrível em relação à inevitabilidade e a falta de responsabilidade sobre assédio sexual em ambientes de trabalho”, defende o texto da petição.

Em outubro deste ano, após diversas mulheres acusarem Harvey Weinstein de assédio e abuso sexual, a jornalista Sharon Waxman escreveu um artigo revelando que recebeu ligações diretas de Matt Damon pressionando-a para não publicar uma matéria relatando um caso de assédio do produtor em 2004. O ator se defendeu da acusação na época. “Eu fiz cinco ou seis filmes com Harvey. Eu nunca vi isso. Todos estão dizendo que nós sabíamos, mas isso não é verdade. Esse tipo de coisa acontece atrás das portas fechadas e longe do olho do público”, afirmou.

Na última semana, Damon recebeu novas críticas ao afirmar ao canal americano ABC News que “há uma diferença entre encostar na bunda de alguém e de molestar ou estuprar uma criança. Os dois comportamentos precisam ser confrontados e erradicados sem questionamentos, mas eles não devem ser confundidos”. Agora, a petição solicita que os produtores do novo longa, George Clooney e Steven Soderbergh, retirem a participação de Matt Damon na hora da edição.