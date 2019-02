Peter Tork, cantor e baixista dos Monkees, morre aos 77 anos

Peter Tork, baixista e cantor da banda The Monkees, morreu nesta quinta-feira, 21, aos 77 anos, informou sua irmã Anne Thorkelson ao jornal The Washington Post. A causa e o local da morte não foram divulgados.

A banda, grande rival dos Beatles nos Estados Unidos, era alvo de comparações com os garotos de Liverpool. Tork, inclusive, era visto como o simpático do grupo, tal qual Ringo Starr.

Tork era um músico e compositor versátil, que sabia tocar vários instrumentos, embora no grupo desempenhasse a função de baixista e tecladista. Ele também atuava como vocalista na canção Long Title: Do I Have to Do This All Over Again, que ele mesmo compôs para o filme Head (1968), protagonizado pela banda.

David Jones, Micky Dolenz, Peter Tork e Michael Nesmith, integrantes da banda The Monkees David Jones, Micky Dolenz, Peter Tork e Michael Nesmith, integrantes da banda The Monkees

Na série de televisão The Monkees, protagonizada pelos membros do grupo, Tork desempenhava o papel do brincalhão. O programa foi projetado para replicar o sucesso das comédias musicais dos Beatles A Hard Day’s Night e Help!. Ganhou um Emmy e desencadeou uma “Monkeemania” que se traduziu em vendas recorde de discos e turnês internacionais.

Após a estreia de Head, Tork deixou a banda para seguir em carreira solo. Na década de 70, criou outro grupo, Release, que não teve sucesso. Chegou a ser detido por posse de haxixe e trabalhou como professor de ensino médio e garçom, enquanto gastava a fortuna que tinha ganhado com os Monkees.

Em entrevista posterior, Tork reconheceu ao jornal britânico Daily Mail que tinha sido alcoólatra, afirmando que havia se livrado da dependência nos anos 80, mesma época em que voltou a tocar com os Monkees.

Em 2009 o artista foi diagnosticado com um câncer de língua, do qual se recuperou e voltou a atuar com o antigo grupo em 2012. Quatro anos depois, deixou a banda novamente, sem dar explicações.