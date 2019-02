Pesquisadora rejeita acordo com Roberto Carlos por livro da Jovem Guarda

1. Roberto Carlos no show em comemoração do seu aniversário de 71 anos, no Maracanãzinho, Rio de janeiro zoom_out_map 1 /9 Roberto Carlos no show em comemoração do seu aniversário de 71 anos, no Maracanãzinho, Rio de janeiro (AgNews/VEJA) Roberto Carlos no show em comemoração do seu aniversário de 71 anos, no Maracanãzinho, Rio de janeiro

A sombra de Roberto Carlos não intimidou Maíra Zimmerman. A pesquisadora negou o acordo proposto pelo advogado do cantor a respeito do livro Jovem Guarda – Moda, Música e Juventude, que segundo o músico, cada vez mais aferrado ao papel de censor de livros, feria a sua privacidade e usava de maneira indevida a sua imagem — na verdade, nem era à sua imagem real que ele se referia, mas à ilustração que estampa a obra da pesquisadora, na qual ele aparece ao lado de Erasmo Carlos e Wanderlea.

A disputa envolveu, de um lado, a editora Estação das Letras e Cores e a pesquisadora. De outro, o advogado Marco Antonio Campos e o cantor. No centro, um livro que fala não de Roberto Carlos, exclusivamente, mas da influência da Jovem Guarda sobre a juventude brasileira. No final de abril, Roberto Carlos, representado legalmente por Campos, pediu dez dias para que Jovem Guarda – Moda, Música e Juventude fosse retirado das lojas A obra, financiada pela Fapesp, é resultado de uma dissertação de mestrado no curso de Moda, Cultura e Arte do Centro Universitário Senac e não traz menções à vida íntima do cantor.

Os advogados da autora e da editora responderam à notificação enviada por Campos com uma contranotificação. “O meu livro é uma pesquisa acadêmica, baseada em fontes do período, e não há análise da intimidade dos integrantes do movimento. A história da Jovem Guarda não deve ser tratada de forma patrimonialista”, diz Maíra, que, ao receber a notificação de Roberto Carlos afirmou ao site de VEJA que o cantor sequer parecia ter lido o livro.

Trecho da contranotificação enviada por Maíra Zimmermann a Roberto Carlos Trecho da contranotificação enviada por Maíra Zimmermann a Roberto Carlos

Dias depois, Campos pediu um acordo com os representantes da pesquisadora, que redigiram os termos do documento e o enviaram ao advogado. A intenção das partes era a de eliminar o conflito, mas não tem sido tão simples, graças à vaidade de Roberto Carlos. Ao receberem o mesmo documento de volta por e-mail, com as correções em vermelho feitas no escritório de Campos, os representantes da autora e da editora se surpreenderam. De forma objetiva, o documento dizia agora que Maíra e sua editora pediam autorização ao notificante (Roberto Carlos) para a utilização de seu nome e sua imagem na obra. E completava: “O notificante concede a autorização solicitada para todos os efeitos de direito”.

As colocações de Campos no documento indignaram a autora e seu advogado. “Assim, ele coloca Maíra em uma situação de erro, como se ela tivesse obrigação de ter pedido autorização antes de lançar um livro que nem é uma biografia. Isso fere a liberdade de expressão”, diz o advogado de Maíra, Rodrigo Correa. A editora se alinhou à sua cliente e entendeu que assinar tal declaração seria o mesmo que redigir uma confissão de culpa: “Uma retratação da autora está fora de cogitação. Ela não pode fazer isso, uma vez que não cometeu erro algum”, diz Gilberto Mariot, que fala em nome da Estação das Letras e Cores.

1. Garrincha, de Ruy Castro zoom_out_map 1 /5 (Divulgação/VEJA)

Uma medida – 25 centímetros – levou as filhas do jogador de futebol Mané Garrincha a processar o escritor Ruy Castro pela publicação da biografia Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha, lançada em 1995. O número se refere ao tamanho do órgão sexual do ídolo e o detalhe rendeu ao autor e à editora Companhia das Letras uma ação por danos morais e materiais, em 2001, ano em que Castro foi condenado em primeira instância. O título chegou a ser impedido pela Justiça de ser vendido por um ano. Após recorrer, o autor foi eximido do processo por danos morais pelo desembargador João Wehbi Dib da Segunda Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que viu como elogio a referência ao tamanho avantajado do órgão sexual de Garrincha. A editora e Castro, porém, não escaparam da condenação por danos materiais e tiveram que repassar 5% do valor de capa de cada exemplar vendido às filhas do jogador.

2. Lampião, de Pedro de Morais zoom_out_map 2 /5 (Reprodução/VEJA)

A filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira Nunes, de 79 anos, não gostou de ver detalhes sobre a vida íntima dos pais destrinchados no livro Lampião – O Mata Sete e conquistou na Justiça o fim de sua circulação, em novembro de 2011. Na publicação, o juiz aposentado Pedro de Morais defende a tese de que o rei do cangaço era homossexual e dividia com a mulher a paixão pelo cangaceiro Luiz Pedro. Morais também levantou suspeitas de que Lampião não é o verdadeiro pai de Expedita, já que um tiro na virilha o havia deixado estéril. Apesar da extensa pesquisa apresentada pelo autor para embasar as histórias, o juiz Aldo de Albuquerque Mello, da 7ª Vara Cível de Aracaju, ordenou a retirada do título das livrarias.

3. Roberto Carlos, de Paulo Sérgio de Araújo zoom_out_map 3 /5 (Zé Paulo Cardeal/TV Globo/Divulgação/VEJA)

O historiador Paulo Sérgio de Araújo passou a encabeçar a luta pela publicação de biografias não-autorizadas depois de ter as vendas de seu livro Roberto Carlos em Detalhes embargadas pela Justiça. Em 2006, o historiador publicou o título que trazia detalhes sobre a vida pessoal e trajetória musical de Roberto Carlos. A obra atingiu o topo na lista dos livros mais vendidos e foi logo censurada pelo cantor. Em agosto de 2007, ele conquistou o direito de recolher mais de 10 000 exemplares restantes da tiragem de 60 000 que estavam estocados na editora Planeta, responsável pela publicação.

4. Guimarães Rosa, de Alaor Barbosa zoom_out_map 4 /5 (João Rangel/AE/VEJA)

A biografia Sinfonia de Minas Gerais - A Vida e a Literatura de João Guimarães Rosa, de Alaor Barbosa, foi considerada de baixa qualidade pela filha do escritor mineiro. Por isso, Vilma Guimarães Rosa exigiu a retirada dos exemplares das livrarias logo após o lançamento, em 2008. Vilma encrencou com a passagem em que Barbosa retrata a relação de Rosa com a língua portuguesa a que o escritor mineiro teria classificado como “inferior”. No processo, porém, a herdeira alegou impossibilidade de ser ressarcida pelos direitos autorais a que tem direito sobre qualquer publicação a respeito do pai.

5. Noel Rosa, de João Máximo e Carlos Didier zoom_out_map 5/5 (Reprodução/VEJA)

Bastou Lindaura, a viúva do sambista Noel Rosa morrer, em 2001, para duas sobrinhas do compositor - Irami Medeiros Rosa de Melo e Maria Alice Joseph – proibirem a circulação do livro Noel Rosa – Uma Biografia, de João Máximo e Carlos Didier, lançado em 1990 pela editora UnB. As duas irmãs, filhas do irmão caçula de Noel Rosa, tentam na Justiça deslegitimar Lindaura como herdeira do sambista já que eles não foram casados oficialmente e não tiveram filhos. O livro retrata a vida conjugal de Rosa e Lindaura, uma prova que contradiz a versão das sobrinhas.

(Com Estadão Conteúdo)