Personagem relevante de ‘Modern Family’ vai morrer na 10ª temporada

Modern Family vai sofrer uma baixa em sua 10ª temporada. Christopher Lloyd, criador da série exibida nos Estados Unidos pela ABC, disse à revista americana Entertainment Weekly, que um personagem importante da série cômica vai morrer na metade da próxima fase.

“Vamos lidar com eventos marcantes nesta temporada. Na vida real, lidamos com a morte, é um tema que todas as famílias precisam enfrentar. Mas na televisão não é fácil tratar sobre o assunto, por ser algo pesado. Mas, ao mesmo tempo, seria irreal assistir à uma família que não passa por isso”, diz Lloyd.

Ele, contudo, não revela quem será a vítima, nem se é um personagem que faz parte da família. Mas ele promete que será alguém importante, que vai causar muita emoção e vai repercutir ao longo dos episódios seguintes.

Vencedora de cinco estatuetas consecutivas de melhor série cômica no Emmy, Modern Family se tornou um hit de audiência, o que elevou os salários de seus atores, que, ao lado do elenco de Big Bang Theory, configura na lista de mais bem pagos da TV americana. O contrato com todos termina agora com a 10ª temporada, o que levará a uma nova leva de negociações entre o canal e os atores Ed O’Neill (Jay), Ty Burrell (Phil), Julie Bowen (Claire), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell), Sofia Vergara (Gloria), Eric Stonestreet (Cameron), Ariel Winter (Alex), Sarah Hyland (Haley), Rico Rodriguez (Manny), Nolan Gould (Luke), Aubrey Anderson-Emmons (Lily) e o caçula Jeremy Maguire (Joe).