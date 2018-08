Perdeu, Daryl: Carol e Ezekiel engatam romance em ‘The Walking Dead’

Daryl Dixon (Norman Reedus) pode se tornar o próximo protagonista de The Walking Dead com a saída de Rick (Andrew Lincoln), contudo, o personagem perdeu a vez com Carol (Melissa McBride), que aparece em clima de romance com o rei Ezekiel (Khary Payton) nas primeiras fotos de divulgação da 9ª temporada de The Walking Dead. Afinal, depois de tantas temporadas, a fila tem que andar…

Para além do novo casal, as fotos mostram Rick em diversos momentos, mas não dá dicas de como se dará a saída do protagonista, que encerrará sua participação nesta temporada.

Além de Daryl, outros fortes candidatos ao posto de líder do grupo do fim do mundo são Michonne (Danai Gurira), Maggie (Lauren Cohan) e padre Gabriel (Seth Gilliam).

A nona temporada de The Walking Dead estreia no dia 7 de outubro na Fox.

Confira as imagens:

Daryl, Michonne e Rick na nona temporada da série 'The Walking Dead'

Padre Gabriel Stokes (Seth Gilliam), em cena da nona temporada da série 'The Walking Dead'

Cena da nona temporada da série 'The Walking Dead'

Maggie é aposta como novo destaque da série 'The Walking Dead'

Cena da nona temporada da série 'The Walking Dead'

Daryl Dixon (Norman Reedus) na nona temporada da série 'The Walking Dead'