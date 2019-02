Penteado de Iggy Azalea no Grammy 2015 ganha memes

1. Iggy Azalea e o ninho de pássaros zoom_out_map 1 /9 Iggy Azalea e o ninho de pássaros (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea e o ninho de pássaros

2. Iggy Azalea e o ninho de pássaros, parte 2 zoom_out_map 2 /9 Iggy Azalea e o ninho de pássaros, parte 2 (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea e o ninho de pássaros, parte 2

3. Trança de Iggy Azalea é comparada a macarrão instantâneo zoom_out_map 3 /9 Trança de Iggy Azalea é comparada a macarrão instantâneo (Reprodução/Twitter) Trança de Iggy Azalea é comparada a macarrão instantâneo

4. Iggy Azalea inova ao usar chapéu russo no Grammy zoom_out_map 4 /9 Iggy Azalea inova ao usar chapéu russo no Grammy (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea inova ao usar chapéu russo no Grammy

5. Iggy Azalea leva pombo para passear no Grammy zoom_out_map 5 /9 Iggy Azalea leva pombo para passear no Grammy (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea leva pombo para passear no Grammy

6. Teria o pão trançado inspirado Iggy Azalea? zoom_out_map 6 /9 Teria o pão trançado inspirado Iggy Azalea? (Reprodução/Twitter) Teria o pão trançado inspirado Iggy Azalea?

7. Iggy Azalea: uma cantora ou uma boneca? zoom_out_map 7 /9 Iggy Azalea: uma cantora ou uma boneca? (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea: uma cantora ou uma boneca?

8. Iggy Azalea é comparada à personagem Alexa (Lusia Strus), do filme Como se Fosse a Primeira Vez (2004) zoom_out_map 8 /9 Iggy Azalea é comparada à personagem Alexa (Lusia Strus), do filme Como se Fosse a Primeira Vez (2004) (Reprodução/Twitter) Iggy Azalea é comparada à personagem Alexa (Lusia Strus), do filme Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

9. Iggy Azalea durante a 57ª edição do Grammy, premiação que elege os melhores da música internacional, que acontece neste domingo (08) zoom_out_map 9/9 Iggy Azalea durante a 57ª edição do Grammy, premiação que elege os melhores da música internacional, que acontece neste domingo (08) (Mario Anzuoni/Reuters) Iggy Azalea durante a 57ª edição do Grammy, premiação que elege os melhores da música internacional, que acontece neste domingo (08)

Um ano depois de o chapéu de Pharrell dar o que falar na cerimônia de entrega dos prêmios do Grammy, Iggy Azalea atraiu os olhares no tapete vermelho da premiação, neste domingo. A rapper australiana ostentou um penteado incomum, com uma trança circundando sua cabeça – e, claro, virou meme nas redes sociais. A cabeleira da cantora chegou a ser comparada com um ninho de pássaros e macarrão instantâneo.

Iggy teve um dia para lá de decepcionante. Além de virar piada por causa de seu penteado, a rapper não levou nenhuma estatueta para casa – ela concorria a quatro prêmios – e teve seu número de telefone divulgado por funcionários de uma rede de pizzaria americana. “PapaJohns era minha pizzaria favorita, mas os entregadores divulgam para suas famílias seu número pessoal”, desabafou a cantora em seu perfil no Twitter. “E os supervisores se recusam a mandar fotos dos funcionários para que você possa identificar quem roubou suas informações. Para proteger a privacidade deles… Uma pena que eles não respeitam a privacidade de seus clientes também.”

Iggy Azalea tem noite difícil ao ter seu número de telefone divulgado por funcionários de uma pizzaria Iggy Azalea tem noite difícil ao ter seu número de telefone divulgado por funcionários de uma pizzaria

Sam Smith — 4 troféus

Com o hit meloso Stay with me, o britânico levou os prêmios de artista revelação, álbum vocal pop, melhor gravação e música do ano.

Eminem — 2 troféus

O rapper Eminem saiu vencedor nas categorias de álbum de rap, com The Marshall Mathers LP2, e colaboração de rap, para sua parceria com Rihanna, na música The Monster.

Pharrell Williams — 3 troféus

Pharrell levou a melhor na categoria de interpretação solo pop com seu hit Happy e na de álbum urbano contemporâneo, com o disco Girl.

Beck — 2 troféus

O californiano levou os prêmios de melhor disco de rock e álbum do ano, pelo CD Morning Phase.