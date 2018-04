‘Pensei que não casaria de novo’, diz Kaley Cuoco, de ‘Big Bang Theory’

A atriz Kaley Cuoco, conhecida por interpretar a personagem Penny na série The Big Bang Theory, falou a respeito do trauma que o primeiro casamento lhe rendeu em entrevista à revista Cosmopolitan.

“Eu honestamente pensei que não me casaria de novo. Meu ex arruinou aquela palavra para mim. Eu me casei com alguém que mudou completamente. A pessoa com quem fui morar não era a pessoa que havia encontrado originalmente. E não era minha culpa — era dele”, contou a atriz, que foi casada com o jogador de tênis Ryan Sweeting entre 2013 e 2016.]

“Eu sabia o quanto eu tinha que dar e o quanto eu queria receber. Eu sabia que eu apenas teria que ser paciente… Eu teria que passar por um monte de coisas, mas isso me trouxe ao Karl (Cook, seu atual noivo)“, complementou.