‘Pensei que era algo amigável’, diz jovem que acusa Asia Argento de abuso

O ator Jimmy Bennett, de 22 anos, comentou pela primeira vez na televisão a acusação de abuso sexual que fez contra a atriz italiana Asia Argento. O caso, segundo Bennett, teria acontecido na Califórnia em 2013, quando ele tinha 17 anos e ela, 37. A idade de consentimento no estado americano é 18 anos.

Bennett participou, no domingo, de uma entrevista no canal italiano La 7. De acordo com o site americano ABC News, o ator afirmou que se encontrou com Asia em 2013 em um hotel para que discutissem o projeto de um filme, mas logo que entrou no local, a atriz começou a beijá-lo. “Primeiro eu pensei que era algo amigável, uma demonstração de carinho, mas depois seus beijos ficaram mais longos e eu entendi que ela estava procurando por algo a mais”, afirmou.

Bennett alega que Argento retirou a sua calça e eles tiveram relações sexuais. A acusação de abuso contra a atriz italiana veio à tona em agosto, quando o jornal The New York Times publicou uma reportagem sobre o caso, com uma carta enviada pelo advogado de Bennett a Asia Argento revelando a intenção de abrir um processo contra ela.

Bennett pede uma indenização para a atriz de 3,5 milhões de dólares. O ator confirmou que Asia já pagou um total de 380.000 dólares depois do caso. Ele afirma que seu trauma ressurgiu quando a Argento denunciou o produtor Harvey Weinstein de estupro, no ano passado, e se tornou um dos principais nomes do movimento #MeToo.

Através de um comunicado, Asia Argento já negou que tenha tido qualquer relação sexual com o ator, afirmando que ele estava extorquindo dinheiro dela e de Anthony Bourdain, seu namorado, que morreu em junho.