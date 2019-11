Pedro Scooby assume novo relacionamento – e Piovani ataca

Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, parece ter superado bem o fim de seu breve (e polêmico) romance com Anitta. Nesta terça-feira 5, o surfista revelou através do Instagram que está namorando a modelo Cintia Dicker. “Para frente é que se anda! A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como você equilibra a sua balança”, escreveu na publicação. “Eu parto do princípio que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último.”

Quem também aproveitou o momento foi Luana Piovani. Mas para… atacar Scooby novamente. Após uma sucessão de indiretas durante o relacionamento do surfista com Anitta, incluindo um vídeo no YouTube e indiretas nas redes sociais, a atriz comentou o novo relacionamento do ex. “Dá uma irmãzinha ruiva para Liz (filha do casal)“, escreveu. “Só avisa a musa que é melhor arrumar uma Angelina (babá dos filhos da artista) para ela também.”

O comentário dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto o próprio Scooby optou por um meio diplomático ao responder “um passo de cada vez”, os internautas não perdoaram Luana Piovani. “Vai passar essa vergonha no crédito ou no débito?”, questionou uma seguidora. “Supera! A dor de cotovelo mandou lembranças”, acrescentou outra. Já os fãs defenderam a atriz. “A melhor! O Brasil precisa de mais gente assim”, disse um seguidor.

Além disso, relacionamento de Scooby e Cintia Dicker se tornou alvo de especulações: a atriz Marina Ruy Barbosa sugeriu um possível noivado do casal. “Noivo sortudo”, escreveu Marina em um post da top model. O comentário foi apagado pouco depois.