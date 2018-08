Pedro Cardoso: ‘Não há modo de ficar milionário que não seja roubando’

O ator Pedro Cardoso fez críticas aos milionários em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube. O assunto veio à tona quando os dois conversavam sobre empresas como o Google e o Facebook, às quais o ator tem críticas. “Não acredito num milionário. Se você botar um milionário na minha frente, eu não acredito. Não há nenhum modo de um homem ficar milionário que não seja roubando os outros, entende? Não há”, afirmou.

Em sequência, falou sobre a questão social no País: “Meus grandes amigos na Grande Família eram as pessoas mais pobres com quem eu trabalhava. Eram eles que me informavam qual é o mundo que o Agostinho [Carrara, seu personagem na série] habitava.”

“Não é andando de carro blindado que a gente aprende o que é o Brasil. Eu sou um menino branco, rico e nascido na zona sul do Rio de Janeiro. Pra conhecer o Brasil tive que ficar amigo de quem não nasceu no lugar que nasci. Minha família tinha dinheiro, fui criado dentro do Country Club”, complementou.