Peça com Jesus trans é cancelada em Pernambuco por falta de verba

O espetáculo O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu teve sessão cancelada na Mostra de Teatro Alternativa do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, por falta de verba. Em nota, o Governo do Estado de Pernambuco, junto à Secretaria de Cultura e da Fundarpe, afirmou que a polêmica provocada pela atração causou prejuízo com as parcerias que viabilizariam o evento.

“O Festival de Inverno de Garanhuns foi criado para unir e divulgar expressões culturais e não para dividir e estimular a cultura do ódio e do preconceito”, explicou a nota. A peça foi também alvo de controvérsias no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) se colocou contra o conteúdo da peça, e afirmou que, durante a sua administração, “nenhum espetáculo, nenhuma exposição vai ofender a religião” das pessoas. “Eu não vou permitir.”

A peça imagina Jesus Cristo como uma mulher transexual, interpretada por Renata Carvalho. O monólogo defende a tolerância a partir da releitura de textos bíblicos como O Filho Pródigo e o caso da mulher adúltera salva por Cristo do apedrejamento.

(com Estadão Conteúdo)