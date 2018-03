Pearl Jam faz protesto em cartaz de show no Rio de Janeiro

O Pearl Jam utilizou o cartaz do show da banda no Rio de Janeiro, que acontece nesta quarta-feira, para manifestar apoio à população da cidade, especialmente os moradores das favelas. O protesto traz uma ilustração do artista Ravi Amar Zupa, em que pássaros típicos do país (tucano, papagaio e bem-te-vi) aparecem armados, no que pode ser uma referência à intervenção militar na cidade ou sobre a violência diária, provocada por agentes que vão desde os membros do tráfico de drogas até a própria polícia.

“Esta arte é uma homenagem ao Rio de Janeiro – especialmente aos que vivem nas favelas que, apesar do local inapropriado, conseguem construir suas casas nas encostas de morros”, diz o artista na explicação sobre o desenho do pôster. Ele afirma que a inspiração vem da obra do artista holandês Hieronymus Bosch, do século XV, com “composições absurdas e que desafiam a natureza”.

O grupo se apresenta no Maracanã na noite desta quarta-feira. No sábado, dia 24, os roqueiros sobem ao palco do festival Lollapalooza, em São Paulo.