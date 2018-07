Paulo Gustavo: ‘Se Jesus fosse vivo, estaria no show de Pabllo Vittar’

Paulo Gustavo fez uma brincadeira no intervalo das gravações do filme Minha Vida em Marte, baseado em uma peça de teatro de Mônica Martelli. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o comediante intercepta o ator que interpreta um padre no longa e pede “Casa eu e meu marido?”, ao que recebe um sonoro: “Não pode”.

Paulo Gustavo continua. “Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado. Se Jesus Cristo fosse vivo, estaria no show de Pablo Vittar. Está todo mundo indo, menino”, diz. “Quem está mandando a gente para cá, eu, Pabllo Vittar, hoje em dia está nascendo um monte de bi, gente fluída. É deus, então por que eu não posso casar na igreja?”

Paulo Gustavo é casado com o dermatologista Thales Bretas desse 2015. No começo de junho, o casal aproveitou a festa de casamento de Isis Valverde para renovar seus votos. No Instagram, Bretas publicou uma foto em que aparece de joelhos diante do marido. “Aproveitei pra renovar nossos votos! Te amo, Paulo Gustavo! Pra sempre”, escreveu na legenda da publicação.